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120 громадян України і членів їхніх сімей потребують евакуації з Афганістану, - речник МЗС Ніколенко

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120 громадян України і членів їхніх сімей потребують евакуації з Афганістану, - речник МЗС Ніколенко
Станом на ранок 17 серпня 120 громадян України і члени їхніх сімей виявили бажання евакуюватися з Афганістану.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мова про українців афганського походження та осіб, які працюють за приватними контрактами. З усіма підтримується зв'язок", - сказав Ніколенко.

За його словами, в аеропорту Кабула перебуває літак, який має вивезти українських громадян. "Водночас на території Афганістану почала діяти заборона польотів для цивільних повітряних суден. Наразі дозволи видають лише військовим літакам. Неконтрольованою також залишається ситуація і в самому аеропорту", - зазначив Ніколенко.

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Речник додав, що МЗС, посольства та причетні відомства наразі докладають максимальних зусиль, щоб вирішити питання вильоту літака з українцями найближчим часом.

"Пріоритет номер один - безпека. Евакуація розпочнеться лише тоді, коли буде створено для цього безпечні умови", - наголосив він.

Прессекретар МЗС зазначив, що паралельно опрацьовують й інші варіанти евакуації українських громадян.

"Хочу запевнити, що Україна не залишить своїх громадян в Афганістані напризволяще. Ті українці, які перебувають в країні і хочуть повернутися, мають негайно повідомити про себе посольство в Таджикистані або Пакистані. Родичі можуть зателефонувати на гарячу лінію МЗС. Тоді дипломати зможуть спланувати безпечний варіант допомоги", - пояснив Ніколенко.

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Топ коментарі

  • Alexey Poltorak
    "Приоритет номер один - безопасность. Эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия", - подчеркнул он.

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    Ога, и чем дольше затягивать, тем безопаснее будет, да?
  • Юрій Вінгорськи
    8-70 а теперь 120 украинцев? их нужно називать недоумками без ссилки на национальную принадлежность.. что мог делать в афгане норм. человек после падения кандагара? или все ради президенского борта на шару? тогда это сверзидиотизм...
  • Темный Ангел 3aeec1af
    бесполезно лечить алкоголика от алкоголизма пока он сам этого не захочет! бесполезно делать из средневековых дикарей цивилизованных людей, пока они сами к этому не придут!
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