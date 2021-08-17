Новини • Агресія Росії проти України

Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Північ"

74113
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Північ"
Сьогодні, 17 серпня, озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Підкреслюється, що в результаті обстрілу поранення зазнав військовослужбовець Збройних Сил України. Пораненого захисника доставили до лікувального закладу, стан його здоров'я - задовільний.

"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - випливає з повідомлення.

Також читайте: Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу віська РФ п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ООС

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • YU ST
    Були часи...
    Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 4759
    Nick Dmytriiev:
    Подивіться на перекладачку Олланда... та й на самого Олланда.
    Пізніше, про один з таких епізодів Франсуа Олланд напише в своїй книзі «Уроки Влади»:
    «Порошенко невідступно боронив суверенітет своєї країни…»

    47/56:
    Як на мене мордяки у помічників за Оландом ще більш показові

    Бо звикли, п@скуди, перед хйлом на четвереньках.. Мабуть ПП у виразах не соромився,та й хйло не очікувало.. Якись такі все ж приємні спогади, коли не соромно було..
  • Леонід Мефодовський
    Кодного дня загиблі чи поранені.
    А у телеящіку папіки та свати...
  • Тарапунька
    Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
    Убить как можно больше русских - основная задача каждого воина ВСУ. Убей русского!!!
    Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 8537
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини