Металурги цьогоріч отримають прибуток, але будуть змушені направити його на інвестиції, - Каленков

Цінова кон'юнктура на ринках сталі грає на руку українським металургійним компаніям, які мають складну і дорогу трансформацію виробничих процесів на тлі глобального прагнення до декарбонізації.

Про це йдеться в статті Uaprom.info "Прибуток без оптимізму: металургів чекає швидке охолодження ринку".

У найближчі роки конкуренція на глобальному ринку буде збільшуватися, і щоб там залишатися, потрібно інвестувати в ефективність. "Нашим підприємствам, щоб залишитися на експортному ринку, потрібно нарощувати інвестиції, а це можливо тільки в тому випадку, якщо буде грамотна державна політика, яка не збільшуватиме собівартість для наших підприємств", - сказав О. Каленков.

За його словами, українські металурги вже почали цілий ряд проєктів на сотні мільйонів доларів для збереження своїх позицій. "Підприємства використовують виниклі можливості і в хороші часи інвестують весь прибуток у збільшення ефективності і в збільшення обсягів виробництва - щоб пережити складності, які ще попереду", - резюмував він.

Детальніше читайте в статті Uaprom.info "Прибуток без оптимізму: металургів чекає швидке охолодження ринку".