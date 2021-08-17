За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 127 нових випадків, - Кличко. КАРТА
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.
"127 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли дві людини. Загалом з початку пандемії в Києві – 5263 летальних випадки. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 221402", – повідомив Віталій Кличко.
Захворіли: 89 жінок віком від 23 до 86 років, 34 чоловіки віком від 32 до 86 років, 2 дівчинки 5 місяців та 2 роки і 2 хлопчики 16 та 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 12 хворих на коронавірус. А також 51 людину з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 88 людей. Загалом коронавірус подолали загалом 214177 мешканців столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 21, у Святошинському – 19 та в Оболонському районі – 18 випадків", – зазначив Віталій Кличко.