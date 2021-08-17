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Зеленський запрошений на урочисте засідання Ради, присвячене 30-річчю Незалежності України, - Разумков

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Зеленський запрошений на урочисте засідання Ради, присвячене 30-річчю Незалежності України, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запросив президента Володимира Зеленського на урочисте засідання парламенту з нагоди 30-річчя прийняття Акта проголошення незалежності України.

Про це він повідомив на брифінгу в Полтавській області у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми запросили президента обов'язково, як гаранта Конституції на 24 серпня... У нас о 13.00 буде урочисте засідання Верховної Ради ...", - сказав Разумков.

Відповідаючи на запитання, чи підтвердив президент свою участь у цьому засіданні, спікер сказав, що зараз не готовий відповісти.

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Топ коментарі

  • Валерия Ларченко b661826f
    Вонючий совок и кретин...что оно устроило на аллее Небесной сотни ко дню Независимости?конечное чмо -оно и все ,кто его выбрал .
  • Nataliia Radchenko
    30-річчя країни освячує імітатор-клован-совок , це ж треб отак вляпатись в історію!!!
  • 5 копійок
    З роялем, чи без?
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