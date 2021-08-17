Затримані кримські татари мають бути негайно звільнені, - Зеленський про ранкові обшуки в АРК

РФ знову кричуще порушує права людини в окупованому Криму.

Про це повідомив у твіттері президент України Володимир Зеленський, коментуючи сьогоднішні обшуки і затримання кримських татар, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці у домівках кримських татар відбулися обшуки й затримання. Ці неприпустимі переслідування мають бути негайно припинені, а люди – звільнені", - зазначив Зеленський.

На думку глави держави, світова спільнота повинна належним чином відреагувати на таке порушення.

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Як повідомлялося, 17 серпня російські силовики з 4-ї ранку проводили обшуки в 5 будинках кримських татар на окупованому півострові. За підсумками обшуків були затримані 5 татар.