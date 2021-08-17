Окупанти інтенсивно мінують територію уздовж лінії зіткнення на Донбасі, підрозділи ворога зазнають втрат, - розвідка

Діяльність російських формувань на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях призводить до подальшого зростання загроз безпеці цивільного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, 11 серпня з Росії прибуло близько 10 вантажних автомобілів з боєприпасами і протитанковими і протипіхотними мінами.

Минулого тижня здійснювалося інтенсивне мінування прилеглої до лінії зіткнення території мінами ПОМ-2, ПМН-2, МОП, ОЗМ-72, які заборонені міжнародними конвенціями.

"Мінно-вибухові загородження встановлювалися як засобами дистанційного мінування, так і диверсійно-розвідувальними групами окупантів", - йдеться в повідомленні.

У той же час, як зазначили в ГУР, інтенсивне мінування місцевості призводить до втрат серед особового складу підрозділів противника.

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