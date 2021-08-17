Якщо експорт брухту з України не заборонити, країна не виконає зобов'язання з декарбонізації, - ЗМІ

За 7 місяців поточного року з України вивезли 335 тис. тонн брухту, це в 20 разів більше, ніж в минулому році. Тільки за липень продаж брухту за кордон була в три рази більше, ніж за весь 2020 рік.

Через це металургійні підприємства України переживають дефіцит сировини, а багато з них перебувають під загрозою зупинки.

Про це йдеться в матеріалі "Проти лома немає прийому?" на сайті Обозреватель.

"Безперешкодне вивезення брухту створює не тільки небезпеку аварій і катастроф, загрозу зупинки підприємств, зниження експортної виручки і зростання безробіття, але і провокує зростання цін. Зокрема, на будівництво. Популярний жарт у ділових колах: не у криптовалюту треба було вкладатися, а в арматуру. Більше б заробив", – сказано в матеріалі. Згідно з підрахунками, лом – це незамінна сировина, яка дозволяє скоротити викиди CO2 в металургії на 60%. Одна тонна переробленого брухту економить 1,4 тонни залізної руди і 740 кг вугілля. Але при цьому для виплавки однієї тонни сталі в електродугових печах потрібно 1,1 тонна брухту. "Для збільшення частки електрометалургії в Україні до 20-30% додатково буде потрібно від 3,5 до 5,5 млн тонн брухту. А де ми його візьмемо, при тих катастрофічно величезних темпах вивезення з України, які відзначаються зараз?" – запитує видання.

На думку журналістів, причина того, що експорт цінної сировини досі не заборонений – або в халатності чиновників, або у тому, що частина коштів, зароблених експортерами, осідає в кишенях влади, йдеться у статті. "Усі міркування про те, що від введення мораторію ми втратимо доходи бюджету від мита в 58 євро з тонни металобрухту, розбиваються об один єдиний аргумент: з тонни готового металургійного продукту бюджет отримує майже в чотири рази більше. Про що ще можна сперечатися?!" – сказано в матеріалі" - резюмує видання. Раніше зупинити експорт металобрухту закликав прем'єра Дениса Шмигаля завод "ММК ім. Ілліча".

Як сказано у відкритому листі заводу, через дефіцит металобрухту під загрозою опинилася стабільна робота всієї металургійної галузі, через що бюджети всіх рівнів можуть втратити більше 20 мільярдів гривень надходжень.

Зі свого боку директор Аналітичного центру Федерації роботодавців України Володимир Панченко заявив, що для розвинених європейських країн металобрухт є сировиною, стратегічно важливою для промисловості і економічного зростання. Саме тому все більше країн вводять тимчасові заборони на експорт брухту, щоб уникнути дефіциту сировини і підтримати власного виробника.