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На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

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У центрі Києва знесли декорації, які встановили на Алеї Героїв Небесної Сотні до Дня Незалежності України і перекривали доступ до меморіалу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Інсталяція радянської квартири нібито зображувала епоху початку незалежності країни і мала використовуватися для зйомок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані. ФОТО

За словами мера Віталія Кличка, київська влада на 24 серпня планувала на Алеї Героїв Небесної Сотні тільки покладання квітів. Він підкреслив, що столична влада не отримували документів на установку інсталяції, а також дав доручення Департаменту благоустрою демонтувати їх.

На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 01
На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 02
На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 03
На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 04
ФОТО: "Фейсбук" Олександра Рудоманова

Момент затримання активістів співробітниками правоохоронних органів.

На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 05

Але працівників благоустрою на місці не було, і активісти в масках повалили декорації. На місці також зав'язалася бійка з поліцією, як мінімум трьох учасників затримали.

"Все. Прийшла додаткова охорона виставки на вулиці Небесної Сотні. Всього упакували шість чоловік, трьох уже відвезли", - зазначив журналіст і блогер Олександр Рудоманов на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук".

На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 06
На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 07
На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 08
На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 09
На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 10
На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 11
На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 12
На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 13

ФОТО: "Фейсбук" Олександра Рудоманова

Зауважимо, у КМДА зазначили, що місто не видавало дозвільні документи на встановлення декорацій, а організацією свята займається Офіс Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Виглядає гидко. Очі розстріляних зазирають у "радянську хрущовку", - Кутєпов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі

  • Игорь Павловский 1102b8fe
    Смерть совку!
  • вставай
    Знайшли де інсталяції влаштовувати. Який імбецил це вигадав?
  • Антон Чигур
    Нахер это дебильное совковое наследие сюда было лепить??!!! Там люди погибли за свободу Украины, а эти твари автоматы с газировкой ставят!! Вы что там совсем уже е.. лись на всю голову?!!!
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