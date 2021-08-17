Інсталяція на Алеї Героїв Небесної Сотні мала б показати періоди, через які Україна пройшла для здобуття Незалежності, - ОП. ВIДЕО
Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це декорації для трансляції під час Дня Незалежності. Там мала пройти людина з камерою і зняти їх, ніяких масових акцій не передбачалося. Після Дня незалежності їх би прибрали. У мене немає інформації, чи були там дозволи на установку декорацій", - заявив Никифоров в ефірі телеканалу "Україна 24".
Він зазначив, що, крім епохи СРСР, інсталяція мала проілюструвати також побут козацької і царської епохи, періоду Другої світової війни.
"Те, що я подивився в ЗМІ, почитав в фейсбуці. Кажуть, що це якесь провокування ностальгії за Радянським Союзом. Що ми прославляємо автомати з газованою водою, морозиво по 50 копійок. Це ж зовсім не про те. Це декорації до телевізійної трансляції на День Незалежності. Там є всі епохи, через які Україна пройшла, щоб цей День Незалежності мати можливість відсвяткувати", - підкреслив прессекретар президента.
Никифоров уточнив, що незважаючи на всі звинувачення в бік Офісу Президента, які звучать в зв'язку з установленням інсталяції, усіма технічними питаннями, зокрема, встановленням декорацій до Дня Незалежності, займається відповідний організаційний комітет.
"Чи були дозволи (на установку декорацій. - Ред.), чи ні, зараз будемо з'ясовувати. Але це точно не до Офісу Президента. Ось такі технічні моменти, як декорації до Дня Незалежності, це все-таки організаційний комітет. У розробці будь-яких ідей (для свята. - Ред.) ОП бере участь, але точно не в дизайні декорацій", - резюмував Никифоров.
Момент затримання активістів співробітниками правоохоронних органів.
Раніше на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. 17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані.