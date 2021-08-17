Інсталяція на Алеї Героїв Небесної Сотні мала б показати періоди, через які Україна пройшла для здобуття Незалежності, - ОП. ВIДЕО

Установлені на вулиці Інститутській тимчасові меморіальні конструкції повинні були проілюструвати різні періоди української історії, через які наша країна пройшла на шляху здобуття власної незалежності.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це декорації для трансляції під час Дня Незалежності. Там мала пройти людина з камерою і зняти їх, ніяких масових акцій не передбачалося. Після Дня незалежності їх би прибрали. У мене немає інформації, чи були там дозволи на установку декорацій", - заявив Никифоров в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що, крім епохи СРСР, інсталяція мала проілюструвати також побут козацької і царської епохи, періоду Другої світової війни.

"Те, що я подивився в ЗМІ, почитав в фейсбуці. Кажуть, що це якесь провокування ностальгії за Радянським Союзом. Що ми прославляємо автомати з газованою водою, морозиво по 50 копійок. Це ж зовсім не про те. Це декорації до телевізійної трансляції на День Незалежності. Там є всі епохи, через які Україна пройшла, щоб цей День Незалежності мати можливість відсвяткувати", - підкреслив прессекретар президента.

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Никифоров уточнив, що незважаючи на всі звинувачення в бік Офісу Президента, які звучать в зв'язку з установленням інсталяції, усіма технічними питаннями, зокрема, встановленням декорацій до Дня Незалежності, займається відповідний організаційний комітет.

"Чи були дозволи (на установку декорацій. - Ред.), чи ні, зараз будемо з'ясовувати. Але це точно не до Офісу Президента. Ось такі технічні моменти, як декорації до Дня Незалежності, це все-таки організаційний комітет. У розробці будь-яких ідей (для свята. - Ред.) ОП бере участь, але точно не в дизайні декорацій", - резюмував Никифоров.

Момент затримання активістів співробітниками правоохоронних органів.

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