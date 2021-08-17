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"Волошкове поле" відкрило українцям процес створення молока

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"Волошкове поле" відкрило українцям процес створення молока
Торгова марка "Волошкове поле" стала піонером в Україні в демонстрації повного процесу створення молока. Це безпрецедентна для українського ринку ініціатива - результат приєднання "Волошкового поля" до національного проєкту Виробник.ua.

Про це повідомив телеканал 24.

"Українці регулярно чують страшилки про те, що продукти, які виготовляються на заводах - ненатуральні або розбавлені, або містять незрозумілі домішки. Щоб розвіяти усі міфи про походження заводської молочної продукції і повернути українцям віру у її натуральність, молочна компанія "Волошкове поле" долучилась до національного проекту Виробник.ua і показала повний цикл виробництва молока на заводі "Юрія" в Черкасах. Виробництво на нашому підприємстві відбувається із дотриманням усіх національних та міжнародних стандартів. Ми чесні зі своїми покупцями, бо нам важлива довіра людей до нашої продукції!", - генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле" Андрій Табалов.

Волошкове поле відкрило українцям процес створення молока 01

Особливістю проекту є демонстрація не лише потужностей цехів, а й ферм, де живуть тварини і дають молоко, таким чином у кожного українця з’являється можливість переглянути на власні очі повний цикл створення цього продукту.

"Це безпрецедентний випадок для України, коли бренд показує повний цикл створення продукту. І особливо молока, адже запит на інформацію щодо того, звідки береться молоко в сучасній Україні, дуже високий. І "Волошкове поле" – перший бренд, хто зробив саме такий крок назустріч споживачам. Це безумовна перемога для всіх. Адже бренд отримує довіру споживача, а споживач спокій щодо якості продукту", повідомив натхненник проекту Виробник.ua Віталій Єрмак.

Переглянути відео створення молока можно на сайті проекту Виробник.ua. Нагадаємо, що Виробник.ua — це національний проєкт, що дозволяє побачити те, з чого зроблені продукти щоденного використання. У соціальних мережах до проекту доєдналися десятки тисяч українців. Своі потужності в рамках проекту вже показали відомі бренди.

Проект є учасником Американської торгівельної палати.

Новина публікується на правах реклами

Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    у четверте, ТАБАЛОВИ - смердючі януковські тушки!

    смачного "Волошкового поля" ! "Волошкове поле" открыло украинцам процесс создания молока - Цензор.НЕТ 5795
  • Алекс Мышкевич
    кіно про смердючі парламентські тушки було б правдивішим у

    власника "Волошкового поля" - Андрій Олександрович Табалов Народний депутат України VII скликання, крім іншого, голосував за «Диктаторські закони» у січні 2014 року

    обраний від Батьківщини, перебіг до Януковича, за що й одержав від Арсенія Яценюка призвисько "ТУШКА"
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    А я думал, что молоко "создают" коровы, а на производстве его перерабатывают... "Волошкове поле" открыло украинцам процесс создания молока - Цензор.НЕТ 6706
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