Новини

Спроби зірвати завершення "Північного потоку - 2" приречені на провал. Єврокомісія поводиться непорядно, - Лавров

10 89966
Спроби зірвати завершення "Північного потоку - 2" приречені на провал. Єврокомісія поводиться непорядно, - Лавров
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що спроби зірвати завершення "Північного потоку - 2" приречені на провал.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

"Хоча спроби такі будуть. Причому Єврокомісія поводиться непорядно", - підкреслив Лавров. При цьому він не уточнив, що саме має на увазі під цією заявою.

Він зазначив, що компанії, які здійснюють, ініціюють і фінансують "Північний потік - 2", побудували його практично до останньої милі. Однак, США бачать у цьому проєкті "подразник для України і хочуть свого нового союзника захистити".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готується до сертифікації "Північного потоку - 2", тому штучно знижує транзит газу для Європи через Україну, - Оператор ГТС

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    З кацапами треба поводиться по кацапськи.
  • Старий грає
    И заныл, завыл дегенрат лавровый.
  • Макс Полиграф
    Это будет эпический фейл для рашки, если СП-2 таки забанят Попытки сорвать завершение "Северного потока - 2" обречены на провал. Еврокомиссия ведет себя непорядочно, - Лавров - Цензор.НЕТ 5047 Попытки сорвать завершение "Северного потока - 2" обречены на провал. Еврокомиссия ведет себя непорядочно, - Лавров - Цензор.НЕТ 3540
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини