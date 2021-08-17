Спроби зірвати завершення "Північного потоку - 2" приречені на провал. Єврокомісія поводиться непорядно, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що спроби зірвати завершення "Північного потоку - 2" приречені на провал.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

"Хоча спроби такі будуть. Причому Єврокомісія поводиться непорядно", - підкреслив Лавров. При цьому він не уточнив, що саме має на увазі під цією заявою.

Він зазначив, що компанії, які здійснюють, ініціюють і фінансують "Північний потік - 2", побудували його практично до останньої милі. Однак, США бачать у цьому проєкті "подразник для України і хочуть свого нового союзника захистити".

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