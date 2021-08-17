Іспанію на саміті Кримської платформи представить глава МЗС Буено, - МЗС

Новий міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено представлятиме свою країну на інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві.

Про це Цензор.НЕТ, повідомили в пресслужбі МЗС України.

"Дмитро Кулеба привітав колегу з призначенням і висловив переконання у тісній співпраці задля подальшого розвитку відносин України та Іспанії. Хосе Мануель Альбарес Буено запевнив у твердій підтримці Іспанією суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться в заяві за підсумками телефонної розмови двох міністрів.

Міністри також домовилися розпочати підготовку до першого в історії українсько-іспанських відносин візиту Прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса до України.

Сторони обговорили підготовку до відзначення у 2022 році 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Іспанією.

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Хосе Мануель Альбарес Буено прийняв запрошення Дмитра Кулеби відвідати Україну з окремим двостороннім візитом у зручний час.