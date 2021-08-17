Зібрано підписи за проведення 23 серпня позачергового засідання Ради. Буде проголосовано постанову щодо Кримської платформи, - Железняк
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, засідання буде присвячено Кримській платформі.
"У рамках засідання повинні проголосувати Постанову №5775 про звернення до наших міжнародних партнерів", - уточнив Железняк.
Як зазначила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в коментарі РБК-Україна, нардепи хочуть прийняти звернення до ООН, Парламентської асамблеї НАТО та інших організацій.
"Буде проголосовано звернення Верховної Ради зі співробітництва в рамках Кримської платформи", - зазначила вона.
Зокрема, буде проголосовано звернення Ради до ООН, Парламентських асамблей НАТО, ОБСЄ, Раді Європи, Європарламенту та парламентів іноземних держав з приводу посилення співпраці в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації.
За попередньою інформацією, засідання розпочнеться о 16:00.