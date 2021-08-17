На території Афганістану немає військовослужбовців ЗСУ, - заступниця міністра оборони Маляр

На території Афганістану немає військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" заступниця міністра оборони Анна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Миротворчий персонал, який виконував завдання в Афганістані в рамках операції НАТО, станом на 8 червня повернувся в Україну. Отже, на території Афганістану військовослужбовців ЗСУ немає", - написала Маляр.

Раніше стало відомо, що на військовій базі в Афганістані заблоковані 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю".

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У свою чергу в МЗС заявили, що відомству відомо про 12 українців, заблокованих на військовій базі в Афганістані.