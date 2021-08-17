Чоловік викрав шестирічного хлопчика в Черкаській області, - Нацполіція

До викрадення малолітнього може бути причетний його батько. Зараз слідчі розслідують кримінальне провадження і встановлюють місцезнаходження чоловіка.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в секторі комунікації поліції Черкаської області

"До Черкаського районного управління поліції 16 серпня надійшло повідомлення про те, що близько 18:30 години в селі Червона Слобода на вулиці Довженка невідомий чоловік викрав 6-річного хлопчика. Коли малолітній бавився на вулиці, до нього під’їхав автомобіль темного кольору, з якого вийшов чоловік, посадив хлопця до салону й поїхав у невідомому напрямку. До викрадення дитини може бути причетний батько хлопчика, громадянин Німеччини. Про це заявили рідні", - підкреслюється в повідомленні.

Зазначається, що для розшуку зловмисника були орієнтовані всі наряди поліції. Зараз місцезнаходження чоловіка і дитини встановлюють співробітники карного розшуку та оперативники Черкаського районного управління поліції.

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"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк", - резюмується в повідомленні.