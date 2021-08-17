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Байден виділив $500 млн на допомогу біженцям з Афганістану

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Байден виділив $500 млн на допомогу біженцям з Афганістану
Президент США Джо Байден доручив виділити до $500 млн на допомогу біженцям з Афганістану.

Про це йдеться в меморандумі, опублікованому 16 серпня на сайті Білого дому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

У документі сказано, що "для національних інтересів важливо надати допомогу на суму не більш як $500 млн".

Також у меморандумі зазначено, що ці кошти мають бути направлені на задоволення "невідкладних потреб" біженців, жертв конфлікту та інших осіб, які наражаються на ризик у результаті ситуації в Афганістані.

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Топ коментарі

  • olele
    ага, і вийде отака краса

    Байден виділив $500 млн на допомогу біженцям з Афганістану - Цензор.НЕТ 7204
  • Підлога Маккартні
    А я уже начал переживать, что им не где будет харчеваться Байден выделил $500 млн на помощь беженцам из Афганистана - Цензор.НЕТ 5054
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    я не розумію, що ви, кацапи, святкуєте?
    проблему у ваших кордонів?
    наркотрафік через вашу помийку?
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