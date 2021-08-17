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8 активістів перебувають у Печерському відділенні поліції після знесення декорації до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні. Список затриманих

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8 активістів перебувають у Печерському відділенні поліції після знесення декорації до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні. Список затриманих
Представники Руху опору капітуляції і Національного корпусу провели 17 серпня спільну акцію щодо знесення декорації до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нині в Печерському відділенні поліції перебувають затримані: Брусов Даниїл, Мазорчук Володимир, Усіченко Дмитро, Прусак Руслан, Вердельман Артем, Рай Ярослав, Маленко Богдан, Марсов Кирило.

Акцію зі знесення провели спільно представники Руху опору капітуляції і Національного корпусу.

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Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. 17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані.

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Свободу активистам. Они все правильно сделали!!! 8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных - Цензор.НЕТ 4598 Совок не пройдет!!!
  • KharkovCity
    ментов нужно привлечь за то, что руки-крюки распускали, уволить их нахер!.
  • Герхард
    8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных - Цензор.НЕТ 2434
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