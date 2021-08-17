8 активістів перебувають у Печерському відділенні поліції після знесення декорації до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні. Список затриманих
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Представники Руху опору капітуляції і Національного корпусу провели 17 серпня спільну акцію щодо знесення декорації до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нині в Печерському відділенні поліції перебувають затримані: Брусов Даниїл, Мазорчук Володимир, Усіченко Дмитро, Прусак Руслан, Вердельман Артем, Рай Ярослав, Маленко Богдан, Марсов Кирило.
Акцію зі знесення провели спільно представники Руху опору капітуляції і Національного корпусу.
Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. 17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані.