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Нищук про знесення декорації до Дня Незалежності: Алея Небесної Сотні - наше місце пам'яті, поваги, але аж ніяк не фарсу. ФОТО

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Нищук про знесення декорації до Дня Незалежності: Алея Небесної Сотні - наше місце пам'яті, поваги, але аж ніяк не фарсу. ФОТО
Ностальгія за "совєцьким минулим" у сучасній європейській країні видається, м'яко кажучи, недоречною.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ексміністр культури Євген Нищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Революція Гідності - надважлива сторінка нашої історії! Герої Небесної Сотні - наші новітні Герої! Алея Небесної Сотні - наше місце пам‘яті, шани та поваги, але, аж ніяк, не фарсу. Так, втілювати інсталяції чи проводити зйомки у історичній частині міста - важливо для розвитку та просування української культури. Але завжди, підкреслюю, ЗАВЖДИ варто зважати на те, ЩО саме і ДЕ саме встановлювати чи проводити", - заявив ексміністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 активістів перебувають у Печерському відділенні поліції після знесення декорації до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні. Список затриманих

"Мені здається, негативний розголос і репутаційні втрати, що були після зйомок танцювальних кліпів над місцями розстрілів (важко добрати пристойні слова цьому), чи дрифту під стінами однієї з найвизначніших світових святинь та інші, мали би стати повчальним уроком. Але, ні… Люди, чомусь, не вчаться на помилках і не вчать власної історії. Чому? Риторичне запитання… Тож ми знову маємо дивні конструкції просто на місцях пам‘яті - Алеї Героїв Небесної Сотні.. Що неприпустимо, адже рани від втрат тут ще такі ж болісні. Щоразу проходячи Алеєю я подумки переношусь у гарячі дні наших протистоянь, боротьби за Українську Гідність, я відчуваю жар полум‘я та запах покришок. Я переношусь на сцену Майдану, де ми прощались з загиблими Героями, де підкошувались ноги батьків, що втратили найголовніше - дитину, де лились сльози мільйонів. Наш Майдан - це місце поваги і шани. Це місце запалення свічок і тихої молитви. Тож закликаю кожного зважати на це! Я також вдячний КМДА, що вже відреагували на інцидент і сподіваюсь, що ці конструкції оперативно будуть прибрані та встановлені у більш доречному місці. Якщо така необхідність є… Хоча, особисто мені ностальгія за "совєцьким минулим" нам, сучасній європейській країні, видається, м‘яко кажучи, недоречною", - резюмував Нищук.

Нищук про знесення декорації до Дня Незалежності: Алея Небесної Сотні - наше місце памяті, поваги, але аж ніяк не фарсу 01
Нищук про знесення декорації до Дня Незалежності: Алея Небесної Сотні - наше місце памяті, поваги, але аж ніяк не фарсу 02
Нищук про знесення декорації до Дня Незалежності: Алея Небесної Сотні - наше місце памяті, поваги, але аж ніяк не фарсу 03
Нищук про знесення декорації до Дня Незалежності: Алея Небесної Сотні - наше місце памяті, поваги, але аж ніяк не фарсу 04
Нищук про знесення декорації до Дня Незалежності: Алея Небесної Сотні - наше місце памяті, поваги, але аж ніяк не фарсу 05
Нищук про знесення декорації до Дня Незалежності: Алея Небесної Сотні - наше місце памяті, поваги, але аж ніяк не фарсу 06

Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. 17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані. Пізніше в поліції повідомили, що 8 активістів перебувають у Печерському відділенні поліції після знесення декорації до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Оно манкурт без роду и без веры. Оно совок до мозга костей. Ему пох.
  • VOLVO XC 70
    Предлагаю инсталляцию Вова Дерьмак и Татаринов веревка с мылом и фонарный столб....
  • 18c49ed2
    Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса - Цензор.НЕТ 995
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