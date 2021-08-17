Нищук про знесення декорації до Дня Незалежності: Алея Небесної Сотні - наше місце пам'яті, поваги, але аж ніяк не фарсу. ФОТО

Ностальгія за "совєцьким минулим" у сучасній європейській країні видається, м'яко кажучи, недоречною.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ексміністр культури Євген Нищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Революція Гідності - надважлива сторінка нашої історії! Герої Небесної Сотні - наші новітні Герої! Алея Небесної Сотні - наше місце пам‘яті, шани та поваги, але, аж ніяк, не фарсу. Так, втілювати інсталяції чи проводити зйомки у історичній частині міста - важливо для розвитку та просування української культури. Але завжди, підкреслюю, ЗАВЖДИ варто зважати на те, ЩО саме і ДЕ саме встановлювати чи проводити", - заявив ексміністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 активістів перебувають у Печерському відділенні поліції після знесення декорації до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні. Список затриманих

"Мені здається, негативний розголос і репутаційні втрати, що були після зйомок танцювальних кліпів над місцями розстрілів (важко добрати пристойні слова цьому), чи дрифту під стінами однієї з найвизначніших світових святинь та інші, мали би стати повчальним уроком. Але, ні… Люди, чомусь, не вчаться на помилках і не вчать власної історії. Чому? Риторичне запитання… Тож ми знову маємо дивні конструкції просто на місцях пам‘яті - Алеї Героїв Небесної Сотні.. Що неприпустимо, адже рани від втрат тут ще такі ж болісні. Щоразу проходячи Алеєю я подумки переношусь у гарячі дні наших протистоянь, боротьби за Українську Гідність, я відчуваю жар полум‘я та запах покришок. Я переношусь на сцену Майдану, де ми прощались з загиблими Героями, де підкошувались ноги батьків, що втратили найголовніше - дитину, де лились сльози мільйонів. Наш Майдан - це місце поваги і шани. Це місце запалення свічок і тихої молитви. Тож закликаю кожного зважати на це! Я також вдячний КМДА, що вже відреагували на інцидент і сподіваюсь, що ці конструкції оперативно будуть прибрані та встановлені у більш доречному місці. Якщо така необхідність є… Хоча, особисто мені ностальгія за "совєцьким минулим" нам, сучасній європейській країні, видається, м‘яко кажучи, недоречною", - резюмував Нищук.













Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. 17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані. Пізніше в поліції повідомили, що 8 активістів перебувають у Печерському відділенні поліції після знесення декорації до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні.