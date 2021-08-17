Ексчиновнику Міноборони, який закупив на 8,7 млн грн непридатних антиснайперських систем, оголошено про підозру, - Офіс ГПУ
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Генеральної прокуратури.
"За даними слідства, колишній директор Департаменту Міноборони за попередньою змовою з невстановленими військовослужбовцями Генштабу Збройних Сил України та Міноборони, за державним оборонним замовленням здійснив закупівлю антиснайперських систем, які є непридатними для використання в Збройних Силах України. Крім того, під час роботи вони мають демаскуючі ознаки, що становить загрозу для життя та здоров’я військовослужбовців, які їх використовують у бойовій обстановці. Внаслідок цього державі в особі Міністерства оборони України завдано понад 8,7 млн грн збитків", - наголошується в повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.