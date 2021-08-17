Новини

Сьогодні у Кабул вирушить другий літак для евакуації українських громадян, - Данілов

2 20912
Сьогодні у Кабул вирушить другий літак для евакуації українських громадян, - Данілов
До Афганістану 17 серпня з України відправиться другий літак для евакуації українських громадян.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що стосується перевезення громадян, і не тільки нашої країни – виконуємо свою функцію і свою місію. Перший літак знаходиться на території України, наступний має сьогодні відправитись в Афганістан, на Кабул. Ми будемо забирати всіх своїх громадян, скільки б не потрібно було рейсів", - заявив він.

Секретар РНБО наголосив, що президент України Володимир Зеленський тримає ситуацію з евакуацією з Афганістану на особистому контролі.

"Періодично відбуваються зустрічі, він відбирає фахівців з цього питання, і ми це питання тримаємо на контролі. Шкода людей, які потрапили в таку ситуацію, але ще раз наголошую - вона для нас не була несподіванкою, абсоютно прогнозована ситуація", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 120 громадян України і членів їхніх сімей потребують евакуації з Афганістану, - речник МЗС Ніколенко

Топ коментарі

  • Valeriy Wrx
    "Зеленский держит ситуацию с эвакуацией из Афганистана на собственном контроле..."
    Переживаю за наших граждан... Сегодня в Кабул отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан, - Данилов - Цензор.НЕТ 9329
  • Elvic Vic
    Було б дуже гомерично , якщо б не було такого жаху .

    Тут Байден - презідент галактики не может "тримати під власним контролем" , але ж є якись там клову з КВН - ось він "усьо контролює" .

    Вивозити було треба до 15 серпня , коли Кабул й його аєропорт був в руках адекватних правителів , хоча й вони умовно адекватні , якщо втекли , залишивши на призволяще інтелігенцію місцеву , лікарів, вчителів , музикантів , інженерів . Ось їм куди тікати .

    Й через скілка поколінь йще з"явиться в цьому діябольському кутку світу доброволець, яких не злякається вчити в школі дівчат математиці й біології , не злякається , що його влада кине на призволяще , прийдуть бородаті підараси й почнуть різати й вішати !
  • NavigatorUR
    // ..американский и британский спецназ находятся в аэропорту Кабула. Принимаются и выпускаются только военные самолёты НАТО... Полёты гражданской авиации как в Кабуле... так и над всей территорией Афганистана запрещены. Всё управление осуществляют воздушные командные пункты Авакс барражирующие в Персидском заливе и в северной части Пакистана. Не переживайте за американцев. Они своё дело очень хорошо знают.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини