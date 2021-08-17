Сьогодні у Кабул вирушить другий літак для евакуації українських громадян, - Данілов

До Афганістану 17 серпня з України відправиться другий літак для евакуації українських громадян.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що стосується перевезення громадян, і не тільки нашої країни – виконуємо свою функцію і свою місію. Перший літак знаходиться на території України, наступний має сьогодні відправитись в Афганістан, на Кабул. Ми будемо забирати всіх своїх громадян, скільки б не потрібно було рейсів", - заявив він.

Секретар РНБО наголосив, що президент України Володимир Зеленський тримає ситуацію з евакуацією з Афганістану на особистому контролі.

"Періодично відбуваються зустрічі, він відбирає фахівців з цього питання, і ми це питання тримаємо на контролі. Шкода людей, які потрапили в таку ситуацію, але ще раз наголошую - вона для нас не була несподіванкою, абсоютно прогнозована ситуація", - додав він.

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