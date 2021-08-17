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Столтенберг про ситуацію в Афганістані: Крах стався швидше, ніж очікувалося. Відповідальність - на керівництві країни

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Столтенберг про ситуацію в Афганістані: Крах стався швидше, ніж очікувалося. Відповідальність - на керівництві країни
"Крах" Афганістану відбувся швидше, ніж цього очікували в Північноатлантичному альянсі, але відповідальність за це лежить переважно на політичному керівництві країни.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у вівторок на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Останніми тижнями ми спостерігали політичний і військовий крах, який стався з такою швидкістю, якої ми не могли очікувати", - сказав Столтенберг.

"Деякі частини афганських сил безпеки відважно билися, але вони були неспроможні встановити безпеку в країні, тому що, зрештою, афганське політичне керівництво не змогло протистояти "Талібану", - зазначив він.

Таліби раніше в серпні встановили контроль над майже всією територією Афганістану й над усіма великими афганськими містами, включно з Кабулом.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    В 2008 оказались не готовы к Грузии, 2012 к Сирии, в 2014 к Украине, в 2021 к Афганистану. Может надо что-то в головах политиков чинить, в многочисленных штабах, разведчиках, аналитиках?..
  • Підлога Маккартні
    А что может преезеднту Афганистана нада было брать в руки автомат и идти в бой? Зеля тоже свалит в случае шухера первым пятки засверкают Столтенберг о ситуации в Афганистане: Крах произошел быстрее, чем ожидалось. Ответственность - на руководстве страны - Цензор.НЕТ 2197
  • Панас Стець
    калька с парашенской, вонючей пропаганды.
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