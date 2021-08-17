Столтенберг про ситуацію в Афганістані: Крах стався швидше, ніж очікувалося. Відповідальність - на керівництві країни

"Крах" Афганістану відбувся швидше, ніж цього очікували в Північноатлантичному альянсі, але відповідальність за це лежить переважно на політичному керівництві країни.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у вівторок на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Останніми тижнями ми спостерігали політичний і військовий крах, який стався з такою швидкістю, якої ми не могли очікувати", - сказав Столтенберг.

"Деякі частини афганських сил безпеки відважно билися, але вони були неспроможні встановити безпеку в країні, тому що, зрештою, афганське політичне керівництво не змогло протистояти "Талібану", - зазначив він.

Таліби раніше в серпні встановили контроль над майже всією територією Афганістану й над усіма великими афганськими містами, включно з Кабулом.

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