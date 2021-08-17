Встановлення конструкцій на Алеї Героїв Небесної Сотні замовив Мінкульт, - Нацмузей Революції Гідності
Про це повідомляє пресслужба Національного музею Революції Гідності, інформує Цензор.НЕТ.
"Про необхідність облаштувати простір алеї для відзначень 30 річниці Музей повідомили усно. На короткій зустрічі з організаторами заходів представників Музею повідомили, що планується інсталяція, яка символізуватиме шлях українців до проголошення Незалежності – від часів Трипілля до сьогодення. Нами було наголошено, що при цьому недопустимо вносити будь-які зміни в народний меморіал, конструкції не повинні пошкоджувати бруківку, всі дії мають бути погодженими з Офісом Генерального прокурора. Також зі свого боку представники Музею звернули увагу на недопустимість дій, меседжів та візуального ряду, які можуть ображати пам’ять Героїв Небесної Сотні", - розповіли в музеї.
У музеї зауважили, що не отримували офіційного листа від організаторів заходу.
"Організаторами заходів з відзначення 30 річниці проголошення Незалежності України є, зокрема, Міністерство культури та інформаційної політики, у структурі якої є Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності. Відповідно до правил, проведення таких заходів погоджується у КМДА, адміністрацію Музею при цьому зобов’язані лише ставити до відома", - додали в музеї.
Також у повідомленні сказано, що музей не уповноважений вирішувати або забороняти такі заходи.
"Вважаємо, що ситуація, яка склалась, викликана насамперед відсутністю комунікації організаторів, зокрема органів влади, із громадськістю", - підкреслили в музеї.
Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. 17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані. Поліція затримала 8 активістів "Нацкорпусу".