Понад 80% усіх померлих від COVID-19 в Україні - люди старше 60 років, - МОЗ

Понад 80% усіх померлих від COVID-19 в Україні - це люди старше 60 років. Станом на 14 серпня 2021 року від коронавірусної хвороби померли 53 255 осіб, з них 43 566 - віком 60+.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

При цьому наголошується, що такі дані свідчать про те, що літні люди перебувають у найвищій зоні ризику від коронавірусу.

"До того ж чим старша людина, тим вищий цей ризик", - зазначено в повідомленні.

Також наголошується, що серед померлих від коронавірусу частка людей віком 60-69 років становить 29% (15 533 особи), а віком старше 70 років - 52% (28 033).

"Єдиний спосіб захистити себе від важких наслідків і смерті від COVID-19 - це вакцинація", - акцентують увагу в МОЗ.

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