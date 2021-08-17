ДБР розслідує побиття активіста "Нацкорпусу" правоохоронцем на Алеї Героїв Небесної Сотні
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Державне бюро розслідувань зареєструє кримінальне провадження за фактом побиття активіста "Національного корпусу" правоохоронцем під час затримання на Алеї Небесної Сотні.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.
Провадження вирішили зареєструвати після публікацій у ЗМІ про те, що відбувалося на Алеї, зазначили у відомстві.
Розслідування вестимуть за ч.2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, які супроводжувалися насильством).
Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. Пізніше декорації знесли. Поліція затримала 8 активістів "Нацкорпусу".