Бутусов: Влада встановила декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, щоб ускладнити проведення протестів
Про це пише в блозі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Встановлення на Банковій каруселей, ковзанок, скульптур, а на Майдані - радянських квартир і шаф з газованою водою - це не прояв художнього смаку і не творчий пошук. А бажання встановити на місці масового скупчення людей "ялинку", а навколо - паркани і кордони поліції, щоб ускладнити проведення будь-яких протестів", - вважає він.
На думку журналістів, здійснювати такі вчинки на святі на честь 30-річчя незалежності України - "просто дикість".
"Влада боїться людей, не вірить, що хтось буде її захищати, і влада про всяк випадок відгороджується від суспільства поліцією, нацгвардійцями, а для виправдання свого страху зводить декорації", - вважає Бутусов.
"Люди у владі, які дали наказ закрити декорацією портрети загиблих Героїв Небесної сотні на Інститутській заради якогось чергового шоу на День Незалежності, погано розуміють, завдяки кому вони потрапили у владу і завдяки кому країна має можливість цю незалежність зберігати", - додав він.
Журналіст сподівається, що затримані будуть виправдані, а поліція вибачиться за необґрунтоване затримання громадян.
Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. Пізніше декорації знесли. Поліція затримала 8 активістів "Нацкорпусу". ДБР обіцяє розслідувати перевищення поліцейськими влади під час затримання.