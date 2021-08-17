Одного українського воїна поранено. Ворог 5 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети біля Водяного, - штаб ООС
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається:
"Поблизу Причепилівки противник двічі обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.
У напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го калібру.
Біля селища Піски ворог вів вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Крім того, на півночі Луганщини зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого – задовільний.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм".