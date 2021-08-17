Захід захоплений тим, як Україна евакуює своїх громадян з Афганістану, - Кулеба
Про це пише у фейсбуку міністр закордонних справ Микола Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Наприклад, у Нідерландах про порятунок Україною їхніх громадян написали всі основні ЗМІ. Білоруські незалежні медіа та журналісти називають Україну "справжнім другом білоруського народу" за порятунок білоруського громадянина. Коментатори з Польщі, Іспанії, Великої Британії ставлять Україну у приклад", - пише Кулеба.
Міністр додав, що успішну евакуацію відзначили навіть росіяни: "Поки наше посольство з талібами цілується, ці справою займаються", - заявили в РФ.
"Україна в ніч на неділю зробила те, чого не змогла зробити майже жодна інша держава. Ми забрали усіх громадян України, які змогли дістатися аеропорту в умовах логістичного апокаліпсису", - додав він.
Міністр наголосив, що робота з евакуації громадян з Афганістану триває.