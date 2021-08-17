Домашній арешт для Антоненка і зобов'язання для Дугарь продовжили ще на 2 місяці

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для обвинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета: Андрій Антоненко до 17 жовтня залишається під домашній арештом, Яна Дугарь - під особистими зобов'язаннями.