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Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня

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Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня
Бойовики угруповання "Талібан", які захопили владу в Афганістані, обіцяють не атакувати військовослужбовців США, які перебувають у країні, якщо ті виїдуть до 11 вересня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Sky News.

Прессекретар "Табілану" Суха Шахін заявив, що США мають "вивести всі свої сили" до 11 вересня. Він додав, що за дотримання цієї умови таліби обіцяють не нападати на американських військовослужбовців.

Нагадаємо, таліби раніше в серпні встановили контроль над майже всією територією Афганістану і над усіма великими афганськими містами, зокрема і Кабулом.

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    ТЁТЯ РОЗА

    Интересно, что те, кто 20 лет хаял США за присутствие в Афганистане и те, кто сейчас хает США за уход оттуда, это одни и те же люди.
  • Олег Карпов b569f323
    Найди 10 отличий!Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 2340
  • Sergey Stolyarenko
    Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 7146
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