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Активістів "Нацкорпусу" відпустили з поліції

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Активістів "Нацкорпусу" відпустили з поліції
Співробітники Печерського райвідділу поліції відпустили вісьмох активістів "Нацкорпусу", раніше затриманих за знесення декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.

Активісти, які прийшли до будівлі відділення поліції, теж уже розійшлися.

"Провадження проти хлопців у поліції не відкривали та жодних юридичних претензій до них наразі немає. В управлінні вони написали пояснення, після чого їх відпустили", - заявили в "Національному корпусі".

Пресофіцер Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко сказала в коментарі "УНН", що активістів відпустили після допиту.

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Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. Пізніше декорації знесли. Поліція затримала 8 активістів "Нацкорпусу".  ДБР обіцяє розслідувати перевищення поліцейськими влади під час затримання.

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Топ коментарі

  • Валерия Ларченко b661826f
    Ну вот и ок)я просто сегодня утром "прозрела",когда эту совковую срань увидела (
  • анатолий выборов
    нащо було цей цирк робити? зелена пліснява щось не добре задумала, відволікла увагу від якойсь капості зробленой владой.
  • Andy Jumeirach
    сегодня была точка над " і " и я окончательно понял :
    зебилизм - враг Украины,
    национализм - враг зебилизма.
    "Боримося та поборем !!! "
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