У "Слузі народу" вимагають реакції Офісу Генпрокурора на порушення прав дітей у Закарпатській області

Чиновники Закарпатської ОДА не помічають дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Нехтуючи оновленим змістом Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 рр., місцева влада закрила всі спеціальні школи.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Павло Сушко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожна дитина має право на гармонійний розвиток та на освіту. Це розуміють всі. Окрім чиновників ОДА та депутатів обласної ради на Закарпатті. Чинне законодавство України про освіту саме на місцеву владу покладає обов’язки щодо створення та утримання мережі закладів освіти, виходячи з потреб громади. Важко зрозуміти, чим керувалися чиновники, одночасно ліквідовуючи ВСІ існуючі в Закарпатській області спеціальні школи для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Ніби не помічаючи дітей, що там навчалися, не розуміючи, що різка зміна освітнього середовища негативно вплине на психоемоційний стан цих дітей", - написав він.

Нардеп уточнив, що рішення про ліквідацію всіх спеціальних шкіл ухвалено без вивчення потреб дітей і не враховуючи те, що серед них є діти, яким просто не підходить інклюзія.

"Батьки дітей з ООП вимушені в судовому порядку відстоювати право своїх дітей на освіту. Але наразі маємо кричущу ситуацію, коли до початку навчального року залишилося два тижні, а батьки дітей досі не знають, де будуть навчатися їхні діти. Місцева влада просто ігнорує їхні звернення щодо забезпечення освіти дітям.

Про яке інклюзивне середовище для цих дітей можна говорити, коли єдине, що їм може запропонувати влада - це отримувати освіту вдома. Закриваючи на них очі. Не помічаючи їхніх потреб", - написав Сушко.

Він пообіцяв, що правову оцінку діям закарпатських чиновників обов'язково надасть Генеральна прокуратура, куди нардеп вже направив відповідне звернення.

Павло Сушко також закликав місцеву владу не чекати результатів розслідування прокуратури та "отямитися, поки не сталося лиха".

"Терміново поновити право дітей з порушеннями інтелектуального розвитку отримувати освіту відповідно до їхніх потреб", - підкреслив він.

Зауважимо, статистика Закарпатської області свідчить про те, що минулого року кожній третій дитині, яка пройшла через ІРЦ, встановлено порушення інтелектуального розвитку різного ступеня.

Нагадаємо, наприкінці червня народні депутати домоглися від КМУ виключення спецшкіл з Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 рр. Мова, зокрема, про те, що відтепер заклади спеціалізованої освіти (з критерієм проживання в них понад 15 вихованців) не підлягають закриттю в період до 2026 року включно.