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Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив

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Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив
Росія офіційно підтвердила загибель екіпажу літака Іл-112В, що розбився в Підмосков'ї. На борту був Герой РФ.

На борту перебували три людини, повідомила пресслужба Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК), інформує Цензор.НЕТ.

"У процесі виконання випробувального польоту під час перельоту з аеродрому Кубинка в Жуковський у лісосмузі в районі населеного пункту Нікольське сталася аварія легкого військово-транспортного літака Іл-112В. Літак пілотував екіпаж у складі шеф-пілота ПАТ "Іл", льотчика-випробувача 1-го класу, Героя Росії Миколи Куїмова, льотчика-випробувача 1-го класу Дмитра Комарова, бортінженера-випробувача 1-го класу Миколи Хлудєєва", - йдеться в повідомленні.

Російські ЗМІ пишуть із посиланням на джерела, що катастрофа літака може бути спричинена несправністю двигуна. У правому двигуні почалася пожежа, і екіпаж спробував вимкнути його і піти на посадку. Для цього дали крен на правий борт, але крен виявився надлишковим, і машина втратила керування.

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Топ коментарі

  • Вальд Ще
    Не стримую сліз...
  • 18c49ed2
    Я вас понимаю, но тут радоваться можно. Это военный, а не гражданский борт. И летчики испытатели там -- военспецы. Больше их навернется -- нам легче.
  • 18c49ed2
    Падение Ил-112В в Подкосковье: никто не выжил - Цензор.НЕТ 5987
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