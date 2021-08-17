Падіння Іл-112В у Підмосков'ї: ніхто не вижив

Росія офіційно підтвердила загибель екіпажу літака Іл-112В, що розбився в Підмосков'ї. На борту був Герой РФ.

На борту перебували три людини, повідомила пресслужба Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК), інформує Цензор.НЕТ.

"У процесі виконання випробувального польоту під час перельоту з аеродрому Кубинка в Жуковський у лісосмузі в районі населеного пункту Нікольське сталася аварія легкого військово-транспортного літака Іл-112В. Літак пілотував екіпаж у складі шеф-пілота ПАТ "Іл", льотчика-випробувача 1-го класу, Героя Росії Миколи Куїмова, льотчика-випробувача 1-го класу Дмитра Комарова, бортінженера-випробувача 1-го класу Миколи Хлудєєва", - йдеться в повідомленні.

Російські ЗМІ пишуть із посиланням на джерела, що катастрофа літака може бути спричинена несправністю двигуна. У правому двигуні почалася пожежа, і екіпаж спробував вимкнути його і піти на посадку. Для цього дали крен на правий борт, але крен виявився надлишковим, і машина втратила керування.

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