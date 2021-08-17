СЗР оскаржить поновлення Семочка на службі

Служба зовнішньої розвідки стверджує, що суд, який поновив Сергія Семочка, не врахував, що на посаду його призначили з порушеннями.

Про це сказано в повідомленні пресслужби СЗР, інформує Цензор.НЕТ.

"С. Семочко був призначений на посаду першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки Указом Президента України № 225/2018 від 31 липня 2018 року. На той час у СЗРУ була лише одна посада першого заступника, зайнята іншим військовослужбовцем. Попри відсутність у штаті вакантної посади, С. Семочко був призначений без дотримання відповідних вимог чинного законодавства", - підкреслили в СЗР.

У Службі додали, що порушення, допущені під час призначення Семочка і виплати йому зарплати, зараз є предметом кримінального провадження, яке веде ДБР, але суд цього не врахував.

"Служба змушена звернутися до суду за роз’ясненням цього рішення та залишає за собою право його оскаржити", - підсумували в СЗР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Нагадаємо, після розслідування проєкту "Наші гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ, понад 200 осіб померли через втручання екскерівника економічної контррозвідки СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочка.

12 квітня 2019 року п'ятий президент Петро Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. 27 травня Семочко оскаржив у Верховному Суді указ президента про своє звільнення. 16 серпня Окружний адміністративний суд Києва поновив Сергія Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки.