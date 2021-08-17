Українець Анікєєв став чемпіоном Європи із шашок, обігравши двох росіян

Юрій Анікєєв виграв чемпіонат Європи із шашок, який проходив у Туреччині, і став дворазовим чемпіоном.

Про це сказано на сайті чемпіонату, повідомляє Цензор.НЕТ.

У півфіналі він обіграв представника Росії Сергія Бєлошеєва, який живе в окупованому Криму. У фіналі він переміг ще одного росіянина - неодноразового чемпіона світу і Європи Олександра Георгієва.

Третє місце посів ще один українець - Фелікс Шепель.

На попередньому чемпіонаті, який відбувся в 2019 році, також переміг Анікєєв. Таким чином, вперше в історії склалася ситуація, коли українець двічі поспіль виграв чемпіонат Європи, а також двоє українців увійшли до першої трійки призерів чемпіонату.

Також читайте: Гутцайт про очікування від зимової Олімпіади-2022 у Пекіні: Дай бог, щоб хоча б такий результат був, як на попередніх Іграх