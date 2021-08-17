Зеленський ініціював позачергове засідання Ради для затвердження Великого герба України, - "слуга народу" Кравчук

Президент Володимир Зеленський ініціював позачергову сесію Верховної Ради для розгляду питання затвердження Великого герба України.

Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Президент уже надіслав листа до голови ВР з проханням скликати позачергову сесію і розглянути там законопроєкт про Великий герб. Комітет розглянув цей проєкт ще до завершення сесії парламенту, тому рішення комітету готове, він був схвалений, тому документ може виноситися в зал", - повідомила Кравчук.

Нардепка припускає, що на засіданні запропонований президентом законопроєкт буде схвалений лише в першому читанні, а не в цілому.

"У першому читанні достатньо 226 голосів, а в цілому - 300 голосів. Я думаю, що буде зрозуміло ближче до дня проведення, чи буде воно голосуватися в цілому, чи тільки в першому читанні", - пояснила "слуга народу".

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Дату проведення має оголосити спікер парламенту, але очікується, що це буде 23 або 24 серпня, оскільки в ці дні вже планувалося засідання Ради.

Як повідомлялося, в червні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроєкт про великий Державний Герб України.

Пізніше Рада включила законопроєкт про великий Державний Герб України до порядку денного, а також скоротила на половину (два тижні) терміни розгляду законопроєкту, що передбачає, зокрема, внесення альтернативних проєктів.

14 липня профільний комітет Верховної Ради рекомендував депутатам ухвалити законопроєкт про Великий Державний Герб України.