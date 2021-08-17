Зеленський ініціював позачергове засідання Ради для затвердження Великого герба України, - "слуга народу" Кравчук
Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Президент уже надіслав листа до голови ВР з проханням скликати позачергову сесію і розглянути там законопроєкт про Великий герб. Комітет розглянув цей проєкт ще до завершення сесії парламенту, тому рішення комітету готове, він був схвалений, тому документ може виноситися в зал", - повідомила Кравчук.
Нардепка припускає, що на засіданні запропонований президентом законопроєкт буде схвалений лише в першому читанні, а не в цілому.
"У першому читанні достатньо 226 голосів, а в цілому - 300 голосів. Я думаю, що буде зрозуміло ближче до дня проведення, чи буде воно голосуватися в цілому, чи тільки в першому читанні", - пояснила "слуга народу".
Дату проведення має оголосити спікер парламенту, але очікується, що це буде 23 або 24 серпня, оскільки в ці дні вже планувалося засідання Ради.
Як повідомлялося, в червні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроєкт про великий Державний Герб України.
Пізніше Рада включила законопроєкт про великий Державний Герб України до порядку денного, а також скоротила на половину (два тижні) терміни розгляду законопроєкту, що передбачає, зокрема, внесення альтернативних проєктів.
14 липня профільний комітет Верховної Ради рекомендував депутатам ухвалити законопроєкт про Великий Державний Герб України.