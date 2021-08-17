Міст між Україною і Молдовою почали будувати в Ямполі, - Укравтодор. ФОТО

У Ямполі на Вінниччині підрядник розпочав підготовчі роботи до будівництва моста, який з'єднає український берег Дністра з молдавським і стане частиною транспортного коридору між двома країнами та продовженням автошляху Р-08 Немирів - Ямпіль, де наразі завершується ремонт 116 км. Проєкт реалізується в межах програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє Facebook-сторінка Укравтодору, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі транспортне сполучення між Україною і Молдовою через річку Дністер в області забезпечується мостом, який розміщений у зоні пункту пропуску "Могилів-Подільський - Отач", та мостом у пункті пропуску "Бронниця - Унгурь", на якому дозволена маса транспортних засобів не перевищує 3,5 тонни, а на прикордонному переході "Ямпіль - Косеуць" працює лише поромна переправа.

"Новий міст у Ямполі покращить сполучення між двома сусідніми країнами та дозволить скоротити час поїздки за маршрутом Київ - Кишинів", - йдеться в повідомленні.

Під'їздом до моста з української сторони стане автошлях Т-02-02 Могилів-Подільський - Ямпіль - Бершадь - Умань. З молдавської він примкне до місцевої траси М2 Кишинів - Сорока.

Міст матиме підходи з української сторони завдовжки 1,068 км та 5 км з молдавської. Його довжина становитиме 641 м, естакади - 668 м. Тримати міст буде 21 опора заввишки від 8 до 40 м.

Міст будується за моделлю design-build, яка означає, що комплекс робіт з проєктування та будівництва виконує один підрядник.

Завершити будівництво планується до кінця 2022 року.

Нагадуємо, що плани на 2021 рік програми "Велике будівництво" містять оновлення 4500 км національних і 2000 км місцевих доріг.