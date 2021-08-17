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Міст між Україною і Молдовою почали будувати в Ямполі, - Укравтодор. ФОТО

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У Ямполі на Вінниччині підрядник розпочав підготовчі роботи до будівництва моста, який з'єднає український берег Дністра з молдавським і стане частиною транспортного коридору між двома країнами та продовженням автошляху Р-08 Немирів - Ямпіль, де наразі завершується ремонт 116 км. Проєкт реалізується в межах програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє Facebook-сторінка Укравтодору, інформує Цензор.НЕТ.

Міст між Україною і Молдовою почали будувати в Ямполі, - Укравтодор 01

Наразі транспортне сполучення між Україною і Молдовою через річку Дністер в області забезпечується мостом, який розміщений у зоні пункту пропуску "Могилів-Подільський - Отач", та мостом у пункті пропуску "Бронниця - Унгурь", на якому дозволена маса транспортних засобів не перевищує 3,5 тонни, а на прикордонному переході "Ямпіль - Косеуць" працює лише поромна переправа.

"Новий міст у Ямполі покращить сполучення між двома сусідніми країнами та дозволить скоротити час поїздки за маршрутом Київ - Кишинів", - йдеться в повідомленні.

Під'їздом до моста з української сторони стане автошлях Т-02-02 Могилів-Подільський - Ямпіль - Бершадь - Умань. З молдавської він примкне до місцевої траси М2 Кишинів - Сорока.

Міст між Україною і Молдовою почали будувати в Ямполі, - Укравтодор 02

Міст матиме підходи з української сторони завдовжки 1,068 км та 5 км з молдавської. Його довжина становитиме 641 м, естакади - 668 м. Тримати міст буде 21 опора заввишки від 8 до 40 м.

Міст будується за моделлю design-build, яка означає, що комплекс робіт з проєктування та будівництва виконує один підрядник.

Міст між Україною і Молдовою почали будувати в Ямполі, - Укравтодор 03

Завершити будівництво планується до кінця 2022 року.

Нагадуємо, що плани на 2021 рік програми "Велике будівництво" містять оновлення 4500 км національних і 2000 км місцевих доріг.

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Мост между Украиной и Молдовой начали строить в Ямполе, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 2045
  • vadym sestritsyn
    Теперь Чаусы штабелями пойдут))))
  • Alex Zverev 4f8bec47
    Логично было бы на фото показать реку а не поле какое-то с вырытоя ямой...
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