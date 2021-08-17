Активіст "Автомайдану" Гриценко: Тим, хто придумав поставити декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, має бути соромно
Свою позицію Гриценко-молодший озвучив у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Абсолютно правильне рішення щодо демонтажу на Алеї Героїв Небесної Сотні. Тим, хто придумав цю дурню з ОП, має бути соромно", - написав він.
Гриценко вважає, що "велика частина команди президента... вважає Майдан державним переворотом".
"Але ми не дозволимо ніколи в Києві паплюжити справжній людській протест і пам’ять загиблих героїв", - підкреслив активіст.
"Татаров, Портнов, Єрмак та інші, для кого це нічого не означає, з часом підут у забуття, а пам‘ять про героїв буде жити вічно", - вважає Гриценко.
Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. Пізніше декорації знесли. Поліція затримала 8 активістів "Нацкорпусу", після допиту їх відпустили. ДБР обіцяє розслідувати перевищення поліцейськими влади під час затримання.