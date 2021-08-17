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Активіст "Автомайдану" Гриценко: Тим, хто придумав поставити декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, має бути соромно

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Активіст "Автомайдану" Гриценко: Тим, хто придумав поставити декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, має бути соромно
Олексій Гриценко підтримує дії представників "Національного корпусу", які знесли встановлені на Алеї Героїв Небесної Сотні декорації для зйомок до 30-річчя незалежності України.

Свою позицію Гриценко-молодший озвучив у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Абсолютно правильне рішення щодо демонтажу на Алеї Героїв Небесної Сотні. Тим, хто придумав цю дурню з ОП, має бути соромно", - написав він.

Гриценко вважає, що "велика частина команди президента... вважає Майдан державним переворотом".

"Але ми не дозволимо ніколи в Києві паплюжити справжній людській протест і пам’ять загиблих героїв", - підкреслив активіст.

"Татаров, Портнов, Єрмак та інші, для кого це нічого не означає, з часом підут у забуття, а пам‘ять про героїв буде жити вічно", - вважає Гриценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Влада встановила декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, щоб ускладнити проведення протестів

Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. Пізніше декорації знесли. Поліція затримала 8 активістів "Нацкорпусу", після допиту їх відпустили. ДБР обіцяє розслідувати перевищення поліцейськими влади під час затримання.

Активіст Автомайдану Гриценко: Тим, хто придумав поставити декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, має бути соромно 01

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Активист "Автомайдана" Гриценко: Тем, кто придумал поставить декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, должно быть стыдно - Цензор.НЕТ 9140
  • Rhodesian
    Активист "Автомайдана" Гриценко: Тем, кто придумал поставить декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, должно быть стыдно - Цензор.НЕТ 5600Вот этим? Стыдно?!
  • Gar
    Кому должно быть стыдно? А концерт с зайчиками помните в прошлом году? А гимн в гламурном исполнении со вставкой рэпчика? Это все до сих пор все то же гребаное шоу продолжается. Даже дрифтующая на Софийской площади корова замечательно ложится на этот сценарий (хотя и не являлась частью задумки ОП). Такое впечатление, что уже 2 года живем в тупом сериале.
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