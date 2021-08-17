Активіст "Автомайдану" Гриценко: Тим, хто придумав поставити декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, має бути соромно

Олексій Гриценко підтримує дії представників "Національного корпусу", які знесли встановлені на Алеї Героїв Небесної Сотні декорації для зйомок до 30-річчя незалежності України.

Свою позицію Гриценко-молодший озвучив у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Абсолютно правильне рішення щодо демонтажу на Алеї Героїв Небесної Сотні. Тим, хто придумав цю дурню з ОП, має бути соромно", - написав він.

Гриценко вважає, що "велика частина команди президента... вважає Майдан державним переворотом".

"Але ми не дозволимо ніколи в Києві паплюжити справжній людській протест і пам’ять загиблих героїв", - підкреслив активіст.

"Татаров, Портнов, Єрмак та інші, для кого це нічого не означає, з часом підут у забуття, а пам‘ять про героїв буде жити вічно", - вважає Гриценко.

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Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. Пізніше декорації знесли. Поліція затримала 8 активістів "Нацкорпусу", після допиту їх відпустили. ДБР обіцяє розслідувати перевищення поліцейськими влади під час затримання.