Допомогу від МВФ може спіткати доля коштів "ковідного фонду", які корупційно і неефективно витратили на асфальтування доріг, - Загребельська
Про це у своїй статті для ZN.UA написала колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.
Загребельська назвала основні ризики, які несе "Велике будівництво" в українському виконанні:
1. Неефективне витрачання обмежених державних ресурсів
"Через дискримінаційні вимоги тендерної документації Укравтодору та його неправомірні дії з недопущення значної кількості компаній до великих тендерів на ринку фактично утворився картель. Обмежена кількість компаній, домовляючись між собою заздалегідь про розподіл підрядів, бере участь в аукціонах і не конкурує одна з одною. Як наслідок, ми переплачуємо за ремонт/будівництво кілометра дороги від 20 до 40%.
Через відсутність ефективного та неупередженого контролю за якістю ремонту/будівництва (проєктанти та технагляд часто є компаніями — сателітами картелістів) існує високий ризик того, що чимала частина доріг "зійде разом зі снігом"", - пише авторка.
Також наголошується, що майже 90% підрядів за минулий рік — це поточний середній ремонт, гарантійні строки в такому разі коливаються від одного до п’яти років. А це означає, що вкладені в ці дороги мільярди скоро можуть "цілком законно перетворитися на гарбуз".
При цьому ніхто у владі навіть не замислювався над тим, щоб бюджетні кошти не "витікали" з країни на російський бітум, американську техніку та у турецькі чи китайські компанії, а підтримували українську економіку.
2. Створення нової касти "бізнесменів", які зможуть впливати на державну політику на рівні олігархів
"За рік одна лише компанія "Автомагістраль-Південь" Олександра Бойка отримала підрядів із бюджету на більш як 30 млрд грн. Журналісти програми "Схеми" зафіксували її керівника в одному ресторані з головою бюджетного комітету депутатом партії "Слуга народу" Юрієм Арістовим. Ця ж компанія, за повідомленням самого Укравтодору, профінансувала подарунок президента Зеленського багатодітній родині у вигляді будинку. Окремі члени картелю мають зв’язки з мером Одеси Геннадієм Трухановим, ще одна компанія — з олігархом Коломойським. Інша — з експомічником нардепа від Партії регіонів Шкілем. Тобто, якщо вірити словам секретаря РНБО Олексія Данілова, що олігархи — це п’ята колона в Україні, то "Велике будівництво" свідомо поповнює п’яту колонну новими обличчями та фінансує її з державного бюджету", - йдеться в статті.
Як пише Загребельська, для решти учасників ринку є два виходи: або іти на субпідряд до картелістів, або закривати бізнес. Картель перетворюється на монополію, забезпечуючи собі вплив і владу на ринку на тривалий час і незабаром зможе диктувати свої умови державі.
3. Збільшення обсягів корупційних грошей в економіці
"Забрендувавши "Велике будівництво" прізвищем Зеленського та підсівши на легкі гроші, Банкова дала сигнал усім правоохоронцям, що ця галузь є недоторканною. Тому розслідування або не проводяться, або імітуються", - наголошується в статті.
На думку авторки, держава замість того, щоб здійснити кілька показових розслідувань, навпаки, розкрила над корупціонерами броньовану парасольку. Наприклад, прокурори в Україні так досі і не спромоглися висунути підозру представникам компанії "Онур", що мають давні стосунки з Володимиром Зеленським. Хоча польські правоохоронці в межах тієї самої кримінальної справи щодо ексголови "Укравтодору" Новака це вже зробили.
Загребельська пропонує низку інструментів для боротьби з корупцією "Великого будівництва":
- Вироки для корупціонерів
- Розслідування Антимонопольним комітетом України змов, покарання картелістів, примушення Укравтодору виключити дискримінаційні "заточки" з тендерної документації та припинити практику неправомірної дискваліфікації некартелістів. Як наслідок — відновлення конкуренції на ринку за рахунок таких дій.
При цьому вона зазначає, що коли абсолютна влада в країні зосереджена в руках однієї політичної сили, яка не характеризується нульовою толерантністю до корупції, будь-які інструменти боротьби з нею утопічні. "Ефективний рецепт один - позбавити цю політичну силу абсолютної влади. Зверніть увагу, не влади взагалі, а саме абсолютної влади", - вважає Загребельська.