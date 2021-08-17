Організатори погодилися прибрати тимчасові декорації з Алеї Героїв Небесної Сотні, - УІНП
Про це повідомляє Український інститут Національної пам'яті, інформує Цензор.НЕТ.
"З огляду на чутливість місця, після спілкування з усіма причетними сторонами організатори постановки погодилися прибрати конструкції та перенести зйомки на інше місце", - йдеться в повідомленні.
В УІНП пояснили, що ці конструкції були частиною історичної художньо-театральної постановки, яка, за задумом режисера, мала коротко показати епохи, через які пройшла Україна на шляху до незалежності.
Зазначається, що тимчасові декорації були потрібні для зйомок проєкту.
Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. Пізніше декорації знесли. Поліція затримала 8 активістів "Нацкорпусу", після допиту їх відпустили. ДБР обіцяє розслідувати перевищення поліцейськими влади під час затримання.