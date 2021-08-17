Окупанти пропонували Беленюку виступати за "збірну Криму"

Після окупації півострова борець отримав пропозицію виступати не за Україну, а за "збірну Криму".

Про це спортсмен розповів в інтерв'ю Олесі Бацман, інформує Цензор.НЕТ.

"За Крим пропонували виступати, уявляєте? За "збірну Криму", - сказав він. І уточнив, що подібну пропозицію отримав після окупації Росією українського півострова.

За словами Беленюка, відповідати на це він не став.

"Мені просто передали через одного борця... Для того, щоб фінанси обговорювати, потрібно "клюнути" на цю пропозицію...", - відповів нардеп на уточнювальні запитання. Він також розповів, що нещодавно росіяни в соцмережі пропонували йому купити футболку з його зображенням на тлі карти України без Криму. "Я просто втратив дар мови", - сміється Беленюк.

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