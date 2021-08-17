Новини • Окуповані території - Крим і Донбас

Окупанти пропонували Беленюку виступати за "збірну Криму"

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Окупанти пропонували Беленюку виступати за "збірну Криму"
Після окупації півострова борець отримав пропозицію виступати не за Україну, а за "збірну Криму".

Про це спортсмен розповів в інтерв'ю Олесі Бацман, інформує Цензор.НЕТ.

"За Крим пропонували виступати, уявляєте? За "збірну Криму", - сказав він. І уточнив, що подібну пропозицію отримав після окупації Росією українського півострова.

За словами Беленюка, відповідати на це він не став.

"Мені просто передали через одного борця... Для того, щоб фінанси обговорювати, потрібно "клюнути" на цю пропозицію...", - відповів нардеп на уточнювальні запитання. Він також розповів, що нещодавно росіяни в соцмережі пропонували йому купити футболку з його зображенням на тлі карти України без Криму. "Я просто втратив дар мови", - сміється Беленюк.

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    наступает вечер с ох..ными историями Оккупанты предлагали Беленюку выступать за "сборную Крыма" - Цензор.НЕТ 5389
  • Александр Александр 66da010f
    Беленюк обгадился, а теперь себе цену набивает? Хочет, чтобы его "героем " считали....Патриотов этим не купишь, а пророссийские его будут презирать ещё больше....
  • mrSmith
    Меня царицей соблазняли, но я не поддался!
    "Иван Васильевич меняет профессию"
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