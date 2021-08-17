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Віцепрезидент Афганістану Салех оголосив себе главою держави і пообіцяв боротися з "Талібаном"

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Віцепрезидент Афганістану Салех оголосив себе главою держави і пообіцяв боротися з "Талібаном"
Віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех заявив, що після втечі з країни президента Ашрафа Гані саме він є законним главою держави. Він закликав чинити опір "Талібану", який захопив країну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".

"Відповідно до конституції Афганістану, у разі відсутності, втечі, відставки або смерті президента перший віцепрезидент стає тимчасовим президентом. Зараз я перебуваю у своїй країні і є законним виконувачем обов'язків президента", - написав він у твітері.

За даними BBC, Салех справді зараз перебуває в Афганістані і формує з іншими політичними лідерами коаліцію, яка протистоятиме "Талібану".

Салех також відповів на промову президента США Джо Байдена, який напередодні заявив, що однією з причин виведення американських військ з Афганістану була пасивність у боротьбі проти талібів з боку самих афганців.

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Салех вважає, що жителі Афганістану мають довести, що ситуація в їхній країні не схожа на ситуацію у В'єтнамі, де підтримка США не була успішною. "На відміну від США/НАТО, ми не втратили духу і бачимо попереду величезні можливості", - написав Салех.

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Топ коментарі

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Тот самый Панджшер, из которого кацаапы так и не смогли выкурить Ахмад Шаха Масуда.... А.Салех - таджик. С 1990 воевал под руководством Масуда. А.Салех - это будет серьезно !!! Вице-президент Афганистана Салех объявил себя главой государства и пообещал бороться с "Талибаном" - Цензор.НЕТ 8666
  • Stes Sava
    респект и уважуха, пора доказывать, что не зря амерский хлеб ели.
    Да и Талибы бывших правительственных солдат расстреливают не раздумывая.
    Пора сбить спесь с талибов, а и заодно с русского мира, который уже в десна целуется с "непризнанными" в России!
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    сейчас после зверств талибана к нему потянутся все кто не согласен с талибаном.. шанс есть!
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