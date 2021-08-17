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Влада Маріуполя обіцяє закрити магазини і ринки, співробітники яких не будуть вакциновані

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Влада Маріуполя обіцяє закрити магазини і ринки, співробітники яких не будуть вакциновані
Якщо персонал ринків і підприємств сфери обслуговування не буде вакцинований, їх закриють, щоб уберегти покупців.

Про це заступник мера Маріуполя Сергій Орлов заявив на зустрічі з міськими підприємцями, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міськради.

"Цього року, якщо персонал не буде вакциновано, то підприємства сфери обслуговування та ринки будуть зачинені. Оскільки насамперед це небезпечно для відвідувачів", - йдеться в повідомленні пресслужби.

"Ваша робота безпосередньо пов’язана з прямою комунікацією з людьми, тому усі працівники мають бути вакциновані. Адже на сьогодні це єдина можливість захистити себе та покупців. Ключове – гарантія подальшої роботи ваших закладів", - заявив Орлов.

Міська влада планує, що до 1 вересня буде вакциновано 25% дорослих жителів міста, до 1 листопада - 50%, до нового року - 75%.

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Топ коментарі

  • алекс философ
    Конституція? Не не читали. Право на працю може бути обмежене лише під час надзвичайного стану. Так, що після перших судових позовів цей поц з власної кишені буде штрафи виплачувати?
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Це не порушення прав людини ???
  • kapper
    Власти Маруполя обещают закрыть магазины и рынки, сотрудники которых не будут вакцинированы - Цензор.НЕТ 159
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