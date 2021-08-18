ЦВК доручила Донецькій і Луганській ОДА оцінити можливість проведення перших місцевих виборів у жовтні 2021 року
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ЦВК у фейсбуку.
"Ідеться про безпеку виборців, інших суб’єктів та учасників виборчого процесу, належну підготовку та проведення виборів. У такій ситуації рішення про можливість/неможливість проведення виборів Комісія може ухвалити на підставі відповідних висновків та рекомендацій обласних військово-цивільних адміністрацій та правоохоронних органів (як це було напередодні місцевих виборів у жовтні 2020 року та березні 2021 року)", - йдеться в повідомленні
Підкреслюється, що якщо стане можливим організувати підготовку та проведення перших місцевих виборів в останню неділю жовтня 2021 року — Комісія повинна ухвалити рішення про призначення не пізніше 21 серпня 2021 року.
Таким чином, ЦВК очікує висновків від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА не пізніше 18 годин 19 серпня.