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Українські СOVID-сертифікати одними з перших будуть визнані в ЄС, - Ляшко

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Українські СOVID-сертифікати одними з перших будуть визнані в ЄС, - Ляшко
Україна одна з перших країн, що не входять до ЄС, отримає визнання своїх СOVID-сертифікатів.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Я анонсую: Україна одна з перших у списку третіх країн, тобто не членів Європейського Союзу, отримає доступ, і український паспорт буде визнаний і повністю використовуватиметься як і європейський сертифікат на території ЄС. І так само європейські сертифікати будуть визнаватися в нас. Це буде зроблено от-от", - сказав міністр.

Ляшко анонсував пресбрифінг 20 серпня за участю МОЗ та Міністерства цифрової трансформації щодо СOVID-сертифікатів.

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Топ коментарі

  • Shtolz
    Заголовок - " Украинские СOVID-сертификаты одними из первых будут признаны в ЕС"...Текст статьи, - "Украина одна из первых в списке третьих стран... Почувствуйте разницу...
  • Evgeny N
    Це як з обісцянками про те, що ми перші на вакцину від ковіду?
    Нічому їх життя не вчить! Репетують, рекламують щось, а потім обсираються. Нє шоб помовчати, зробити, а вже потім розповісти... Так нє! Граблі наше все! Репетують, рекламують і знову обсираються! Це шоу і "піпл хаває".... А людям за цих утирків стидно
  • Shtolz
    Совершенно верно... В большинстве голов наших сограждан не разруха, а постапокалиптический хаос и запустение... Массово проголосовать за пустейшего циркача, - это ярчайшая характеристика уровня развития населения Украины...
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