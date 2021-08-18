Таліби захопили значну частину військової техніки, яку США передали афганським силам безпеки, - Салліван

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван визнав, що "значна частина" військової техніки, наданої США афганським силам безпеки, була захоплена талібами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас немає повної картини того, куди поділася кожна одиниця оборонної техніки, - зазначив Салліван, - але, безумовно, значна частина потрапила в руки талібів. І, очевидно, у нас немає певності в тому, що вони з готовністю передадуть їх нам".

Таліби опублікували фотографії американських військових вертольотів Black Hawk, які США надали афганській армії.

"Ці "Чорні яструби" не були передані талібам. Вони були передані афганським національним силам безпеки, аби ті могли захищатися", - сказав Салліван. Він нагадав, що президент Афганістану Ашраф Гані попросив Джо Байдена надати цю техніку під час візиту до Вашингтона.

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"У президента США був вибір. Він міг не дати їм вертольоти з огляду на ризик потрапляння їх до рук талібів - або міг дати, сподіваючись, що військові зможуть використовувати їх для захисту своєї країни", - пояснив радник. Він зауважив, що обидва ці варіанти були пов'язані з ризиком.

"У якийсь момент Сполученим Штатам слід було сказати, що афганський народ має сам постояти за себе", - підсумував Салліван.

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