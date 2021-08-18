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Громадянина України вперше судитимуть за піратство, - Офіс Генпрокурора

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Громадянина України вперше судитимуть за піратство, - Офіс Генпрокурора
Офісом Генерального прокурора вперше в Україні направлено до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом вчинення піратства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Розслідуванням встановлено, що у липні 2020 року громадянин України з метою одержання 500 тис. доларів США у нейтральних водах західної частини Індійського океану, використавши неозброєне судно іноземної охоронної компанії, захопив інше морське судно під прапором Маршалових островів. Також він пограбував екіпаж, погрожуючи насильством та застосуванням вогнепальної зброї. Після одержання матеріальної винагороди він розблокував роботу судна та покинув його", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з метою здійснення цього злочину і працевлаштування в іноземну охоронну компанію, громадянин підробив військовий квиток про нібито його належність до офіцерського складу Збройних Сил України.

Також читайте: Громадянин України підозрюється у піратстві - захопленні судна в Індійському океані, - Офіс Генпрокурора

Підозрюваного затримано та обрано запобіжний захід – взяття під варту без права внесення застави.

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Топ коментарі

  • Shtolz
    Не знаю, как у кого, но у меня эта новость вызвала чувство некоей гордости за соотечественника. Отчаянный флибустьер : в одно лицо захватил целое судно... Понять, простить... дать высокую должность и отправить на работу в район Керченского пролива...
  • govtva
    Стопудово и выдать патент на каперство. Гражданина Украины впервые будут судить за пиратство, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9583
  • Макс Колесниченко
    Некоторые пираты стали довольно значительными людьми.
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