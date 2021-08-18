Українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 11 порушень "тиші", зокрема перетин лінії розмежування ворожим БПЛА "Орлан-10"

Минулої доби, 17 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, поблизу Причепилівки противник двічі обстрілював позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосовували міномети 120-мм калібру.

Біля селища Піски ворог тричі вів вогонь з мінометів 120-мм калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Новолуганського окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У районі Золотого-4 російські найманці тричі вели вогонь з мінометів 120- та 82-мм калібрів, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

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"В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого — задовільний", - йдеться в повідомленні.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Зазначається, що про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 18 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у відомстві.