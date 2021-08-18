Українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 11 порушень "тиші", зокрема перетин лінії розмежування ворожим БПЛА "Орлан-10"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, поблизу Причепилівки противник двічі обстрілював позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.
У напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосовували міномети 120-мм калібру.
Біля селища Піски ворог тричі вів вогонь з мінометів 120-мм калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік Новолуганського окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
У районі Золотого-4 російські найманці тричі вели вогонь з мінометів 120- та 82-мм калібрів, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
"В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого — задовільний", - йдеться в повідомленні.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Зазначається, що про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 18 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у відомстві.