"Створював загрозу безпеці польотів": винищувачі Великої Британії перехопили російський Су-24 біля берегів Румунії

Винищувачі Великої Британії RAF Typhoon перехопили російський винищувач Су-24, який створював загрозу польотам біля берегів Румунії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляють Королівські повітряні сили Великої Британії.

Інцидент стався 17 серпня над Чорним морем, йдеться в повідомленні. Російський літак увійшов у район польотної інформації Бухареста. Як і під час багатьох вильотів військових РФ, він не надав план польоту і не відповідав румунським диспетчерам.

Повідомляється, що така поведінка створювала загрозу безпеці польотів – тому з бази у Констанці були підняті два британських винищувачі RAF Typhoon. Вони ідентифікували літак як російський Су-24 і відстежували його, поки той не покинув зону польотної інформації Бухареста.

Зазначається, що російський винищувач Су-24 перебував у міжнародному авіапросторі над Чорним морем і підлетів до берегів Румунії на відстань 20 миль (приблизно 32 км).

23 червня в Чорному морі стався інцидент між британськими та російськими військовими. Біля мису Фіолент у Криму окупанти нібито "відкрили попереджувальний вогонь і скинули бомби "по курсу британського есмінця HMS Defender. Кремль стверджує, що той "порушив кордон РФ".

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Міноборони Британії назвало цю заяву вигадкою: мовляв, постріли ми чули, але списали це на навчання, про які Москва заздалегідь попереджала, а корабель не змінив курс і продовжив шлях "в рамках міжнародно-визнаних територіальних вод України".

24 червня заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков погрожував "бомбити по цілі" кораблі НАТО, які зайдуть на тимчасово окуповану РФ частину акваторії Чорного моря.

Того ж дня міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що британському флоту не завадять ходити у Криму.