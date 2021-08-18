"Таліби виграли війну, і нам доведеться говорити з ними", - Боррель

Євросоюз продовжить евакуацію громадян блоку з Афганістану і почне встановлювати контакт із Талібаном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це заявив Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель під час спеціальної зустрічі глав МЗС блоку.

Як зауважив Боррель, першим пріоритетом ЄС є забезпечення евакуації своїх громадян, а також тих афганців, які співпрацювали із західними партнерами і хочуть залишити країну.

"Ми робимо усе можливе щоб вивезти їх і надати їм притулок у країнах блоку. Хочу подякувати владі Іспанії за готовність запропонувати хаб, де прийматимуть цих людей і далі розподіляти по країнах-членах, що надають їм візи. Також дякую Італії за надання інфраструктури для так званих повітряних мостів і Франції – за військову безпекову підтримку на місці", - додав дипломат.

Другим пріоритетом, за словами Борреля, є запобігання масштабній міграційній хвилі у напрямку блоку та підтримка транзитних країн і сусідів Афганістану.

Третій пріоритет – встановлення контактів з новою владою.

"Ми повинні встановити зв’язок із владою в Кабулі. Таліби виграли війну, тож нам доведеться говорити з ними, щоб попередити потенційну гуманітарну і міграційну кризу. Ми говоритимемо з новою владою, такою, якою вона є", - наголосив політик.

Водночас Боррель зауважив, що ЄС пильно стежитиме за подальшою ситуацією в країні з правами людини, зокрема правами жінок.

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Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрили для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, принаймні 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.

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